Рейтинг@Mail.ru
Ольга Кабо рассказала о дружбе с Аликой Смеховой - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:17 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/kabo-2078986111.html
Ольга Кабо рассказала о дружбе с Аликой Смеховой
Ольга Кабо рассказала о дружбе с Аликой Смеховой - РИА Новости, 08.03.2026
Ольга Кабо рассказала о дружбе с Аликой Смеховой
Ольга Кабо в интервью РИА Новости рассказала о многолетней дружбе с Аликой Смеховой, которую считает своей семьей. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T04:17:00+03:00
2026-03-08T04:17:00+03:00
культура
кино
ольга кабо
знаменитости
интервью
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079012016_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_532d957ada6836d59c8f816646d5149b.jpg
https://ria.ru/20260304/babenko-2077108433.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079012016_0:192:2048:1728_1920x0_80_0_0_0e19c2882384a5ba7dc4a3cba497306d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кино, ольга кабо, знаменитости, интервью, новости культуры
Культура, Кино, Ольга Кабо, Знаменитости, Интервью, Новости культуры
Ольга Кабо рассказала о дружбе с Аликой Смеховой

Актриса Ольга Кабо рассказала о многолетней дружбе с Аликой Смеховой

© Фото из личного архива Ольги Кабо, автор Александр ЛогиновскийАлика Смехова и Ольга Кабо
Алика Смехова и Ольга Кабо - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото из личного архива Ольги Кабо, автор Александр Логиновский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ольга Кабо в интервью РИА Новости рассказала о многолетней дружбе с Аликой Смеховой, которую считает своей семьей.
"Алика для меня — не только крестная моего сына, но и человек, с которым можно быть самой собой, делиться радостью и печалью в сложные моменты. Это настоящая семья, только выбранная сердцем", — призналась актриса. — Да, мы обе актрисы, у нас насыщенная жизнь в профессия, свои трудности и конкуренция вокруг, но настоящая дружба от этого только сильнее — когда есть доверие, уважение и общие ценности".
Ольга Кабо и Алика Смехова уже давно дружат семьями, любят вместе отдыхать и проводить свободное время. Алика — крестная мама сына Кабо, а Ольга — сына Смеховой.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
Алена Бабенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Алена Бабенко рассказала об отношении к интимным сценам в кино
4 марта, 04:17
 
КультураКиноОльга КабоЗнаменитостиИнтервьюНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала