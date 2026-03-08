https://ria.ru/20260308/izrail-2079413706.html
Израиль заявил, что зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана
Израиль заявил, что зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Израиль заявил, что зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:45:00+03:00
2026-03-08T17:45:00+03:00
2026-03-08T17:47:00+03:00
в мире
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c1065bbe6197d770208b21d6a03b67.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08101dcc6d5f8a78a53ce7eb0b9b7ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, иран, сша
В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США
Израиль заявил, что зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ: Израиль зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана, ПВО ведет их перехват