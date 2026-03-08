Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил, что зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 08.03.2026 (обновлено: 17:47 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/izrail-2079413706.html
Израиль заявил, что зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана
Израиль заявил, что зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Израиль заявил, что зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:45:00+03:00
2026-03-08T17:47:00+03:00
в мире
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c1065bbe6197d770208b21d6a03b67.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08101dcc6d5f8a78a53ce7eb0b9b7ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, иран, сша
В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США
Израиль заявил, что зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ: Израиль зафиксировал еще один пуск ракет из Ирана, ПВО ведет их перехват

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля во время иранской атаки
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
6 марта, 08:00
 
В миреИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала