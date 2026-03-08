Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла новую волну ударов по Тегерану
17:25 08.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла новую волну ударов по Тегерану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла новую волну ударов по Тегерану, поражены штаб-квартира ВКС КСИР и около 50 бункеров с боеприпасами.
тегеран (город), в мире, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, иран
Тегеран (город), В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла новую волну ударов по Тегерану

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла новую волну ударов по Тегерану, поражены штаб-квартира ВКС КСИР и около 50 бункеров с боеприпасами.
"Армия обороны Израиля завершила новую волну ударов по Тегерану: поражены штаб-квартира ВКС КСИР и около 50 бункеров с боеприпасами", - говорится в заявлении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Армия добавляет, что также поразила базу "мобилизационных сил" Ирана "Басидж", центр управления внутренней безопасности и принадлежащий сухопутным войскам КСИР комплекс.
Тегеран (город)В миреИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
