ЦАХАЛ сообщила, что нанесла новую волну ударов по Тегерану
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла новую волну ударов по Тегерану - РИА Новости, 08.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что нанесла новую волну ударов по Тегерану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла новую волну ударов по Тегерану, поражены штаб-квартира ВКС КСИР и около 50 бункеров с боеприпасами. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:25:00+03:00
2026-03-08T17:25:00+03:00
2026-03-08T17:37:00+03:00
тегеран (город)
в мире
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
израиль
иран
Тегеран (город), В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
