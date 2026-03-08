https://ria.ru/20260308/izrail-2079404905.html
Израиль заявил о перехвате беспилотника на своей северной границе
Израиль заявил о перехвате беспилотника на своей северной границе - РИА Новости, 08.03.2026
Израиль заявил о перехвате беспилотника на своей северной границе
Израиль успешно перехватил БПЛА на своей северной границе, несколько домов были повреждены в ходе перехвата, о пострадавших не сообщается, сообщила Армия... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:49:00+03:00
2026-03-08T16:49:00+03:00
2026-03-08T16:49:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941819_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_86bcee630a2cca2a6b783cfe64cfd662.jpg
https://ria.ru/20260307/voennye-2079230610.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941819_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4f5224c09a042d9dc1eb0489d111f747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль заявил о перехвате беспилотника на своей северной границе
ЦАХАЛ заявила, что Израиль успешно перехватил БПЛА на своей северной границе