В Израиле при ракетном обстреле пострадали три человека
15:32 08.03.2026 (обновлено: 18:46 08.03.2026)
В Израиле при ракетном обстреле пострадали три человека
Три человека в центральной части Израиля получили ранения в результате падения осколков после ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:32:00+03:00
2026-03-08T18:46:00+03:00
в мире
израиль
тель-авив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
тель-авив
иран
2026
в мире, израиль, тель-авив, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Израиле при ракетном обстреле пострадали три человека

В Израиле при ракетном обстреле от осколков пострадали три человека

Дым на месте удара в Тель-Авиве
Дым на месте удара в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Дым на месте удара в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Три человека в центральной части Израиля получили ранения в результате падения осколков после ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"После обстрела территории Государства Израиль в центральной части страны медики MDA оказывают медицинскую помощь троим пострадавшим от осколков, в том числе мужчине около 40 лет в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении для прессы.
Ранее в Тель-Авиве сработала воздушная тревога, а армия Израиля сообщила, что были зафиксированы пуски ракет из Ирана.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Правительство Ирана заявило, что ожидало масштабного конфликта
Вчера, 15:25
 
В миреИзраильТель-АвивИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
