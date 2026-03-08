https://ria.ru/20260308/izrail-2079390970.html
В Израиле при ракетном обстреле пострадали три человека
Три человека в центральной части Израиля получили ранения в результате падения осколков после ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля
в мире
израиль
тель-авив
иран
военная операция сша и израиля против ирана
