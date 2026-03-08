https://ria.ru/20260308/izrail-2079390806.html
Израиль заявил, что зафиксировал пуск ракет из Ирана и ведет их перехват
Израиль в очередной раз зафиксировал пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, работает ПВО. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
ЦАХАЛ: Израиль в очередной раз зафиксировал пуск ракет из Ирана, работает ПВО