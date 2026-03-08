https://ria.ru/20260308/izrail-2079356035.html
Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны
Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны - РИА Новости, 08.03.2026
Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны
Израиль впервые сначала нынешней эскалации с Ираном частично открыл небо на вылет из страны, первые рейсы с пассажирами в воскресенье вылетели из аэропорта... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T11:58:00+03:00
2026-03-08T11:58:00+03:00
2026-03-08T11:58:00+03:00
в мире
израиль
иран
москва
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_643a34e37317f4df23d3f0a05cbee968.jpg
https://ria.ru/20260308/uitkoff-2079355888.html
израиль
иран
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31a0473b20e314d3cb1b1bef92191e17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, москва, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Москва, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны
РИА Новости: Израиль впервые после эскалации с Ираном частично открыл небо
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Израиль впервые сначала нынешней эскалации с Ираном частично открыл небо на вылет из страны, первые рейсы с пассажирами в воскресенье вылетели из аэропорта Бен-Гурион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Аэропорт частично возобновил работу по обслуживанию вылетающих рейсов", - рассказали в пресс-службе.
В настоящее время рейсы, вылетающие из страны, выполняются израильскими авиакомпаниями "Эль-Аль", Israir и Arkia, при этом действует ряд ограничений. Авиавласти подтвердили агентству, что квота пассажиров на один рейс была увеличена с 70 до 100 пассажиров.
Министерство транспорта страны накануне предупредило, что граждане Израиля
, вылетающие этими рейсами, должны подписать специальную форму, в которой они обязуются не возвращаться в страну в течение как минимум 30 дней с даты вылета.
Израильский флагманский авиаперевозчик "Эль-Аль" при этом приостановил продажу билетов до 21 марта, чтобы обеспечить приоритет для пассажиров, которые купили билеты до начала военного конфликта и не смогли вылететь из Израиля. На сайте авиаперевозчика в том числе доступна покупка билетов в Москву
, начиная с 22 марта. Стоимость минимального тарифа составляет 406 долларов.