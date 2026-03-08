Рейтинг@Mail.ru
Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны - РИА Новости, 08.03.2026
11:58 08.03.2026
Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны
Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны - РИА Новости, 08.03.2026
Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны
Израиль впервые сначала нынешней эскалации с Ираном частично открыл небо на вылет из страны, первые рейсы с пассажирами в воскресенье вылетели из аэропорта... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
израиль
иран
москва
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
москва
в мире, израиль, иран, москва, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Москва, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны

РИА Новости: Израиль впервые после эскалации с Ираном частично открыл небо

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПерехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Израиль впервые сначала нынешней эскалации с Ираном частично открыл небо на вылет из страны, первые рейсы с пассажирами в воскресенье вылетели из аэропорта Бен-Гурион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Аэропорт частично возобновил работу по обслуживанию вылетающих рейсов", - рассказали в пресс-службе.
В настоящее время рейсы, вылетающие из страны, выполняются израильскими авиакомпаниями "Эль-Аль", Israir и Arkia, при этом действует ряд ограничений. Авиавласти подтвердили агентству, что квота пассажиров на один рейс была увеличена с 70 до 100 пассажиров.
Министерство транспорта страны накануне предупредило, что граждане Израиля, вылетающие этими рейсами, должны подписать специальную форму, в которой они обязуются не возвращаться в страну в течение как минимум 30 дней с даты вылета.
Израильский флагманский авиаперевозчик "Эль-Аль" при этом приостановил продажу билетов до 21 марта, чтобы обеспечить приоритет для пассажиров, которые купили билеты до начала военного конфликта и не смогли вылететь из Израиля. На сайте авиаперевозчика в том числе доступна покупка билетов в Москву, начиная с 22 марта. Стоимость минимального тарифа составляет 406 долларов.
Специальный посланник США Стив Уиткофф во время пресс-конференции на борту президентского лайнера - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Уиткофф выступил с призывом к России по Ирану
Вчера, 11:57
 
В миреИзраильИранМоскваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
