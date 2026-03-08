Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Израиль впервые сначала нынешней эскалации с Ираном частично открыл небо на вылет из страны, первые рейсы с пассажирами в воскресенье вылетели из аэропорта Бен-Гурион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

В настоящее время рейсы, вылетающие из страны, выполняются израильскими авиакомпаниями "Эль-Аль", Israir и Arkia, при этом действует ряд ограничений. Авиавласти подтвердили агентству, что квота пассажиров на один рейс была увеличена с 70 до 100 пассажиров.