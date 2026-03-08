Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили об ударах Израиля и США по четырем нефтехранилищам - РИА Новости, 08.03.2026
10:51 08.03.2026 (обновлено: 15:29 08.03.2026)
В Иране заявили об ударах Израиля и США по четырем нефтехранилищам
В Иране заявили об ударах Израиля и США по четырем нефтехранилищам
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Израиль и США нанесли удары по четырем нефтехранилищам в Иране, заявил представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни.
Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам.
"Эти атаки пришлись лишь на четыре нефтехранилища. С учетом заранее предусмотренных мер, а также наличия и других хранилищ в стране никакого беспокойства касательно обеспечения бензином и энергией нет. Населению нет необходимости выстраиваться в длинные очереди на заправках", - сказал Хосейни агентству ILNA, комментируя, удары США и Израиля.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
