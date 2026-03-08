https://ria.ru/20260308/izrail-2079346335.html
В Иране заявили об ударах Израиля и США по четырем нефтехранилищам
В Иране заявили об ударах Израиля и США по четырем нефтехранилищам - РИА Новости, 08.03.2026
В Иране заявили об ударах Израиля и США по четырем нефтехранилищам
Израиль и США нанесли удары по четырем нефтехранилищам в Иране, заявил представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T10:51:00+03:00
2026-03-08T10:51:00+03:00
2026-03-08T15:29:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079389947_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6015ffceeb4bf77b446b1b4cc2eb0f20.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079303934.html
https://ria.ru/20260305/proigrysh-2078643377.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079389947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a36bd79c13eaa9c11af001e50ec6a9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране заявили об ударах Израиля и США по четырем нефтехранилищам
Хосейни: Израиль и США нанесли удары по четырем нефтехранилищам в Иране