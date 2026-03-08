Участники акций 8 марта в Испании поддержали иранских женщин

МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Участники демонстраций по случаю Международного женского дня в разных городах Испании выразили солидарность с женщинами Ирана на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости.

Барселоне, В этом году в лозунгах и манифестах демонстрантов помимо традиционных требований равенства и борьбы с насилием в отношении женщин заметное место заняли международные темы. На маршах, прошедших в Мадриде Севилье и ряде других городов, участники несли плакаты с призывами к миру и лозунгами No a la guerra ("Нет войне"), напоминая о положении женщин в Иране , Газе и Афганистане . Многие выступающие отмечали, что войны и вооруженные конфликты в первую очередь отражаются на судьбах женщин и детей.

« "Сегодня мы мобилизуемся в знак солидарности с иранскими женщинами. Мы выступаем в защиту мира и всех женщин мира", - заявила собравшимся на акции в Мадриде вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас.

По ее словам, женщины в Иране уже многие годы сталкиваются с ограничениями, а военные действия лишь усугубляют их положение. На маршах также звучали призывы к прекращению боевых действий и возвращению к дипломатическому урегулированию.

Так, тысячи людей вышли на улицы испанских городов, многие участники пришли с фиолетовыми флагами и плакатами, а в колоннах можно было увидеть семьи с детьми, молодежные группы и активистские организации. В ряде городов демонстрации сопровождались выступлениями, чтением манифестов и музыкальными акциями.

В Мадриде в этом году вновь прошли две отдельные демонстрации, отражающие существующие разногласия внутри феминистского движения по вопросам гендерной политики, однако обе акции объединили общие требования - равенство прав, прекращение насилия и поддержка женщин во всем мире.

Восьмое марта ежегодно отмечается как Международный женский день, и в Испании этот день традиционно сопровождается массовыми маршами и акциями в поддержку равноправия и защиты прав женщин.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока