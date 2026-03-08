Рейтинг@Mail.ru
Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан
23:15 08.03.2026
Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан
Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан
Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Тегеран не имеет отношения к инциденту с БПЛА в Нахичевани

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, но Тегеран не имеет к нему отношения, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
"Подчеркнув, что инцидент, связанный с воздушным обстрелом Нахичевани, не имеет никакого отношения к Ирану, Пезешкиан добавил, что это происшествие будет расследовано", - говорится в сообщении пресс-службы иранского президента.
В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что вооруженные силы, государственная пограничная служба республики, подразделения сил специального назначения приведены в состояние боеготовности номер один.
Замглавы МИД Ирана высказался об инциденте в Нахичевани
6 марта, 20:50
Замглавы МИД Ирана высказался об инциденте в Нахичевани
