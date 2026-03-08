Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, но Тегеран не имеет к нему отношения, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.