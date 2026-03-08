CENTCOM сообщило о гибели еще одного военного США в операции против Ирана

CENTCOM: седьмой военнослужащий США погиб в ходе операции против Ирана

© Фото : Министерство обороны Армении Американские военные © Фото : Министерство обороны Армении Американские военные. Архивное фото