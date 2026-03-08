https://ria.ru/20260308/iran-2079443762.html
CENTCOM сообщило о гибели еще одного военного США в операции против Ирана
CENTCOM сообщило о гибели еще одного военного США в операции против Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
CENTCOM сообщило о гибели еще одного военного США в операции против Ирана
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели седьмого военнослужащего США в ходе операции против Ирана. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T23:03:00+03:00
2026-03-08T23:03:00+03:00
2026-03-08T23:48:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
али лариджани
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896066093_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2d9eee2c40ba1670a1ed3c503a554cdf.jpg
https://ria.ru/20260308/iran-2079429972.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896066093_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f7996904218db66ca311814697d58679.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, ближний восток, али лариджани, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Али Лариджани, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
CENTCOM сообщило о гибели еще одного военного США в операции против Ирана
CENTCOM: седьмой военнослужащий США погиб в ходе операции против Ирана