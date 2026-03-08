Рейтинг@Mail.ru
CENTCOM сообщило о гибели еще одного военного США в операции против Ирана
23:03 08.03.2026 (обновлено: 23:48 08.03.2026)
CENTCOM сообщило о гибели еще одного военного США в операции против Ирана
CENTCOM сообщило о гибели еще одного военного США в операции против Ирана
в мире, сша, иран, ближний восток, али лариджани, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Али Лариджани, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели седьмого военнослужащего США в ходе операции против Ирана.
"Прошлой ночью американский военнослужащий скончался от ранений, полученных в ходе первоначальных атак иранского режима по всему Ближнему Востоку. Военнослужащий был тяжело ранен на месте нападения на американские войска в Королевстве Саудовская Аравия 1 марта. Это седьмой военнослужащий, погибший в боевых действиях в ходе операции "Эпическая ярость", - написало командование в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ранее официальное число погибших в ходе операции против Ирана американских военнослужащих составляло шесть человек. Все они были жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. При этом секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани выступил в среду с утверждением, что во время конфликта уже погибли более 500 военных США.
Церемония репатриации тел погибших американских военных в операции против Ирана на авиабазе Довер в штате Делавэр - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за агрессии против Ирана
В миреСШАИранБлижний ВостокАли ЛариджаниВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
