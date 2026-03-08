Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о разногласиях между США и Израилем из-за Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/iran-2079442462.html
СМИ сообщили о разногласиях между США и Израилем из-за Ирана
СМИ сообщили о разногласиях между США и Израилем из-за Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ сообщили о разногласиях между США и Израилем из-за Ирана
Между США и Израилем возникла напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, сообщил израильский "12-й канал" со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T22:42:00+03:00
2026-03-08T22:42:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079391576_0:216:3072:1943_1920x0_80_0_0_6008f5d9fb806f3c5339953a0360b602.jpg
https://ria.ru/20260308/iran-2079429972.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079435283.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079391576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c024aba182a5644825648468cc9e2d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ сообщили о разногласиях между США и Израилем из-за Ирана

N12: между США и Израилем возникла напряженность из-за ударов по Ирану

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Между США и Израилем возникла напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, сообщил израильский "12-й канал" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в сфере безопасности.
"Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея", — передает телеканал слова чиновника в соцсети X.
Церемония репатриации тел погибших американских военных в операции против Ирана на авиабазе Довер в штате Делавэр - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за агрессии против Ирана
Вчера, 20:19
Ранее представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщил об ударах по четырем нефтехранилищам в Иране. В СМИ указывается, что атаки осуществили США и Израиль.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Вы отступаете?" В США внезапно высказались о произошедшем в Иране
Вчера, 21:04
 
В миреСШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала