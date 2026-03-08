https://ria.ru/20260308/iran-2079442462.html
СМИ сообщили о разногласиях между США и Израилем из-за Ирана
СМИ сообщили о разногласиях между США и Израилем из-за Ирана
Между США и Израилем возникла напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, сообщил израильский "12-й канал" со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 08.03.2026
СМИ сообщили о разногласиях между США и Израилем из-за Ирана
