"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за агрессии против Ирана

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США, начав агрессию против Ирана под давлением Израиля, понесли значительный ущерб, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
"Я полагаю, что страны Ближнего Востока еще многого добьются. Израиль понес огромный ущерб. <…> Дела у США идут очень плохо. Они этого не планировали. <…> Они не принимали такого решения, это сделал Израиль", — высказался он.
По словам эксперта, "куда бы ни пошел хозяин, раб последует за ним".
В субботу журнал Foreign Policy сообщил, что замена американских радаров, пораженных ударами Ирана, обойдется более чем в миллиард долларов и займет годы. Как отметил FP, скорость расходования боеприпасов во время операции на Ближнем Востоке выявила проблему с их запасами.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.