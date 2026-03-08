Рейтинг@Mail.ru
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за агрессии против Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
20:19 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/iran-2079429972.html
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за агрессии против Ирана
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за агрессии против Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за агрессии против Ирана
США, начав агрессию против Ирана под давлением Израиля, понесли значительный ущерб, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:19:00+03:00
2026-03-08T20:19:00+03:00
в мире, сша, иран, израиль, гленн дизен, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Гленн Дизен, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за агрессии против Ирана

Крапивник: США и Израиль несут огромные потери из-за операции в Иране

© REUTERS / Nathan HowardЦеремония репатриации тел погибших американских военных в операции против Ирана на авиабазе Довер в штате Делавэр
Церемония репатриации тел погибших американских военных в операции против Ирана на авиабазе Довер в штате Делавэр - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Церемония репатриации тел погибших американских военных в операции против Ирана на авиабазе Довер в штате Делавэр
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США, начав агрессию против Ирана под давлением Израиля, понесли значительный ущерб, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
"Я полагаю, что страны Ближнего Востока еще многого добьются. Израиль понес огромный ущерб. <…> Дела у США идут очень плохо. Они этого не планировали. <…> Они не принимали такого решения, это сделал Израиль", — высказался он.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
Вчера, 17:15
По словам эксперта, "куда бы ни пошел хозяин, раб последует за ним".
В субботу журнал Foreign Policy сообщил, что замена американских радаров, пораженных ударами Ирана, обойдется более чем в миллиард долларов и займет годы. Как отметил FP, скорость расходования боеприпасов во время операции на Ближнем Востоке выявила проблему с их запасами.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа
Вчера, 16:43
 
