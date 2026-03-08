Рейтинг@Mail.ru
Иран пообещал ответить на удары США и Израиля по энергообъектам - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 08.03.2026 (обновлено: 20:27 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/iran-2079428134.html
Иран пообещал ответить на удары США и Израиля по энергообъектам
Иран пообещал ответить на удары США и Израиля по энергообъектам - РИА Новости, 08.03.2026
Иран пообещал ответить на удары США и Израиля по энергообъектам
Тегеран будет атаковать энергообъекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат бить по аналогичным целям в Иране, предупредил центральный штаб военного... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:02:00+03:00
2026-03-08T20:27:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078730689_0:280:3072:2007_1920x0_80_0_0_e4dd00b2b8bc116e75bf6d7c11871daf.jpg
https://ria.ru/20260308/ssha-2079375729.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078730689_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_75e5945b29087a4ba7d9ec1ec640af5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Масуд Пезешкиан
Иран пообещал ответить на удары США и Израиля по энергообъектам

Иран пригрозил бить по ТЭК на Ближнем Востоке в случае ударов Израиля и США

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИранский ракетный комплекс
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Иранский ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 8 мар — РИА Новости. Тегеран будет атаковать энергообъекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат бить по аналогичным целям в Иране, предупредил центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия".
«

"Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов, чтобы пламя войны не разгорелось еще больше. В противном случае будут аналогичные действия в регионе", — привела его заявление IRIB.

© REUTERS / Majid Asgaripour

Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране

Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране

Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране

© REUTERS / Majid Asgaripour
1 из 3
© REUTERS / Majid Asgaripour

Последствия атаки

Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране

Последствия атаки

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 3
© REUTERS / Majid Asgaripour

Пожар на нефтехранилище "Шахран" в Тегеране

Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране

Пожар на нефтехранилище "Шахран" в Тегеране

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 3

Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране

© REUTERS / Majid Asgaripour
1 из 3

Последствия атаки

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 3

Пожар на нефтехранилище "Шахран" в Тегеране

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 3
Представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал, что накануне вечером под удар попали четыре нефтехранилища в ИРИ. В МИД республики подчеркнули, что атака равносильна химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества.
Представители иранского командования отметили, что до сих пор воздерживались от ответных атак такого уровня, несмотря на наличие информации о всей топливно-энергетической инфраструктуре.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
США обсуждают установление контроля над иранским островом Харк, пишет Axios
Вчера, 14:10
"Если вы готовы вытерпеть нефть стоимостью более 200 долларов за баррель, то продолжайте игру", — добавили в "Хатам аль-Анбия".
Накануне Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан выступил за урегулирование противоречий путем дипломатии, вместо того чтобы "быть игрушками Штатов и Израиля".
В конце прошлой недели США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
Вчера, 08:00
 
В миреИранБлижний ВостокСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала