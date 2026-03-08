Иран пообещал ответить на удары США и Израиля по энергообъектам

ТЕГЕРАН, 8 мар — РИА Новости. Тегеран будет атаковать энергообъекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат бить по аналогичным целям в Иране, предупредил центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия".
"Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов, чтобы пламя войны не разгорелось еще больше. В противном случае будут аналогичные действия в регионе", — привела его заявление IRIB.
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал, что накануне вечером под удар попали четыре нефтехранилища в ИРИ. В МИД республики подчеркнули, что атака равносильна химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества.
Представители иранского командования отметили, что до сих пор воздерживались от ответных атак такого уровня, несмотря на наличие информации о всей топливно-энергетической инфраструктуре.
"Если вы готовы вытерпеть нефть стоимостью более 200 долларов за баррель, то продолжайте игру", — добавили в "Хатам аль-Анбия".
Накануне Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан выступил за урегулирование противоречий путем дипломатии, вместо того чтобы "быть игрушками Штатов и Израиля".
В конце прошлой недели США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.