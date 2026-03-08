Рейтинг@Mail.ru
ЛАГ призвала СБ ООН принять резолюцию, обязывающую Иран прекратить удары - РИА Новости, 08.03.2026
18:06 08.03.2026
ЛАГ призвала СБ ООН принять резолюцию, обязывающую Иран прекратить удары
Лига арабских государств (ЛАГ) призвала Совет Безопасности ООН принять резолюцию, обязывающую Иран прекратить удары по арабским странам, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
лига арабских государств
оон
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
2026
РИА Новости
в мире, иран, сша, тегеран (город), лига арабских государств, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Лига арабских государств, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЛАГ призвала СБ ООН принять резолюцию, обязывающую Иран прекратить удары

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
КАИР, 8 мар - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) призвала Совет Безопасности ООН принять резолюцию, обязывающую Иран прекратить удары по арабским странам, говорится в заявлении по итогам заседания министров иностранных дел ЛАГ.
В воскресенье состоялось заседание глав МИД ЛАГ в формате видеоконференции.
"Призываем Совет Безопасности ООН принять ответственность за поддержание регионального и международного мира и безопасности и резолюцию, осуждающую иранские атаки на арабские страны и обязывающую Иран немедленно и без предварительных условий прекратить эти нападения", - сообщается в заявлении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Иран ударил по американской авиабазе в ОАЭ
7 марта, 13:06
 
