Иран получает от России помощь по многим направлениям, заявил Аракчи - РИА Новости, 08.03.2026
17:57 08.03.2026 (обновлено: 17:59 08.03.2026)
Иран получает от России помощь по многим направлениям, заявил Аракчи
в мире, иран, сша, россия, аббас аракчи, nbc
В мире, Иран, США, Россия, Аббас Аракчи, NBC
Иран получает от России помощь по многим направлениям, заявил Аракчи

Аракчи: Иран получает от России помощь по многим направлениям

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что исламская республика получает от России помощь по многим направлениям.
"Помогают нам по многим различным направлениям", - сказал Аракчи телеканалу NBC, добавив, что у него нет данных о помощи в части разведданных.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран атакует не соседние страны, а активы США в них, заявил Аракчи
