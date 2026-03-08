Рейтинг@Mail.ru
Иран не планировал наращивать дальность своих ракет, заявил Аракчи
17:12 08.03.2026
Иран не планировал наращивать дальность своих ракет, заявил Аракчи
Иран не планировал наращивать дальность поражения своих ракет вопреки словам американского президента Дональда Трампа, что они вскоре смогут достичь США, заявил РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
сша
аббас аракчи
дональд трамп
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
в мире, иран, сша, аббас аракчи, дональд трамп, nbc, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Иран не планировал наращивать дальность поражения своих ракет вопреки словам американского президента Дональда Трампа, что они вскоре смогут достичь США, заявил в воскресенье глава иранского МИД Аббас Аракчи.
«
"Это дезинформация (со стороны Трампа - ред.). У нас есть возможности для производства ракет, но мы намеренно ограничили себя дальностью полета не более чем 2 тысячи километров, потому что не хотим, чтобы кто-либо в мире воспринимал нас как угрозу", - сказал Аракчи в интервью телеканалу NBC.
Глава МИД также отметил, что у Ирана сейчас нет планов по увеличению дальности своих ракет.
"Нет никаких доказательств, нет разведданных, ничего, что указывало бы на то, что Иран собирается создать ракеты большой дальности, не говоря уже о тех ракетах, которые могут достичь Соединенных Штатов", - добавил Аракчи.
