Иран считает собственностью США находящиеся на Ближнем Востоке базы
Тегеран считает собственностью США находящиеся в странах Ближнего Востока базы, поэтому, атакуя их, не считает, что нападает эти страны, заявила РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2026
Мохаджерани: Иран считает собственностью США находящиеся на Ближнем Востоке базы
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Тегеран считает собственностью США находящиеся в странах Ближнего Востока базы, поэтому, атакуя их, не считает, что нападает эти страны, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
По ее словам, обвинения в адрес Тегерана
в нападении на страны "не соответствуют реальному положению дел на местах". Она подчеркнула, что Иран
не нападает на страны региона, однако "осуществляет национальные меры по защите от военной агрессии США
, которые используют свои базы в регионе и нападают с территории соседних стран".
"Соответственно, они (эти базы - ред.) не являются частью территорий этих стран - они фактически находятся в собственности и под контролем США. Оборонительные действия Ирана не направлены против ни одной из стран региона", - сказала она.
По словам Мохаджерани, Иран "протягивает руку дружбы региональным государствам", уважает суверенитет соседних стран и надеется на их понимание "особых обстоятельств".
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
