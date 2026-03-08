Иран считает собственностью США находящиеся на Ближнем Востоке базы

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Тегеран считает собственностью США находящиеся в странах Ближнего Востока базы, поэтому, атакуя их, не считает, что нападает эти страны, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

"Соответственно, они (эти базы - ред.) не являются частью территорий этих стран - они фактически находятся в собственности и под контролем США. Оборонительные действия Ирана не направлены против ни одной из стран региона", - сказала она.