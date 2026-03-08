Рейтинг@Mail.ru
Иран считает собственностью США находящиеся на Ближнем Востоке базы - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/iran-2079407191.html
Иран считает собственностью США находящиеся на Ближнем Востоке базы
Иран считает собственностью США находящиеся на Ближнем Востоке базы - РИА Новости, 08.03.2026
Иран считает собственностью США находящиеся на Ближнем Востоке базы
Тегеран считает собственностью США находящиеся в странах Ближнего Востока базы, поэтому, атакуя их, не считает, что нападает эти страны, заявила РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:04:00+03:00
2026-03-08T17:04:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079406474.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран считает собственностью США находящиеся на Ближнем Востоке базы

Мохаджерани: Иран считает собственностью США находящиеся на Ближнем Востоке базы

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Тегеран считает собственностью США находящиеся в странах Ближнего Востока базы, поэтому, атакуя их, не считает, что нападает эти страны, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
По ее словам, обвинения в адрес Тегерана в нападении на страны "не соответствуют реальному положению дел на местах". Она подчеркнула, что Иран не нападает на страны региона, однако "осуществляет национальные меры по защите от военной агрессии США, которые используют свои базы в регионе и нападают с территории соседних стран".
"Соответственно, они (эти базы - ред.) не являются частью территорий этих стран - они фактически находятся в собственности и под контролем США. Оборонительные действия Ирана не направлены против ни одной из стран региона", - сказала она.
По словам Мохаджерани, Иран "протягивает руку дружбы региональным государствам", уважает суверенитет соседних стран и надеется на их понимание "особых обстоятельств".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Трамп желает раскола в Иране, заявили в республике
Вчера, 16:58
 
В миреИранСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала