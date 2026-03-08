Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана назвал конфликт с США и Израилем навязанным - РИА Новости, 08.03.2026
16:43 08.03.2026 (обновлено: 16:48 08.03.2026)
Глава МИД Ирана назвал конфликт с США и Израилем навязанным
Иран считает считает текущий конфликт с США и Израилем навязанным и реализует свое право на самооборону, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Ирана назвал конфликт с США и Израилем навязанным

Аракчи: Иран считает конфликт с США навязанным и реализует право на самооборону

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Иран считает считает текущий конфликт с США и Израилем навязанным и реализует свое право на самооборону, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Никто не хочет продолжать эту войну... Это навязано нам Соединенными Штатами и Израилем. Они, знаете ли, начали эту войну неспровоцированно, неоправданно, незаконно, и то, что мы делаем, является законным актом самообороны, и мы имеем на это полное право", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
