Глава МИД Ирана назвал конфликт с США и Израилем навязанным
Глава МИД Ирана назвал конфликт с США и Израилем навязанным - РИА Новости, 08.03.2026
Глава МИД Ирана назвал конфликт с США и Израилем навязанным
Иран считает считает текущий конфликт с США и Израилем навязанным и реализует свое право на самооборону, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:43:00+03:00
2026-03-08T16:43:00+03:00
2026-03-08T16:48:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Ирана назвал конфликт с США и Израилем навязанным
Аракчи: Иран считает конфликт с США навязанным и реализует право на самооборону