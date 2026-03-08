https://ria.ru/20260308/iran-2079402504.html
Тегеран считает обсуждение условий прекращения огня с США преждевременным
Тегеран считает обсуждение условий прекращения огня с США преждевременным - РИА Новости, 08.03.2026
Тегеран считает обсуждение условий прекращения огня с США преждевременным
Тегеран считает, что преждевременно обсуждать условия прекращения огня с США на нынешнем этапе конфликта, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:39:00+03:00
2026-03-08T16:39:00+03:00
2026-03-08T16:43:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
иран
мид ирана
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
тегеран (город)
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), сша, иран, мид ирана, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), США, Иран, МИД Ирана, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тегеран считает обсуждение условий прекращения огня с США преждевременным
Аракчи считает, что обсуждать условия прекращения огня с США пока преждевременно