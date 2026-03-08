Рейтинг@Mail.ru
16:36 08.03.2026
Иран за сутки уничтожил четыре радара американской ПРО THAAD
Иран за сутки уничтожил четыре радара американской ПРО THAAD

Иран за сутки уничтожил четыре радара американской ПРО THAAD на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иранские военные уничтожили четыре радиолокационных станции американской системы противоракетной обороны THAAD на Ближнем Востоке, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
"В ходе операции по подавлению противоракетных средств противников в регионе были уничтожены четыре радара американской ПРО THAAD", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.
Иранские военные сообщили, что в течение последних суток уничтожили радары комплексов в районах Эр-Рувайс, Аль-Азрак, Рубба и Эль-Хардж.
Они не уточняют страны, где находились установки, однако в ОАЭ есть район Эр-Рувайс, в Иордании находится база Аль-Азрак, Рубба - также район Иордании, Эль-Хардж - провинция в Саудовской Аравии, где дислоцируется основной контингент вооруженных сил США в этой стране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Иран настаивает на окончательном прекращении конфликта с США
