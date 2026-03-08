Иран за сутки уничтожил четыре радара американской ПРО THAAD

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иранские военные уничтожили четыре радиолокационных станции американской системы противоракетной обороны THAAD на Ближнем Востоке, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
«
"В ходе операции по подавлению противоракетных средств противников в регионе были уничтожены четыре радара американской ПРО THAAD", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.
Иранские военные сообщили, что в течение последних суток уничтожили радары комплексов в районах Эр-Рувайс, Аль-Азрак, Рубба и Эль-Хардж.
Они не уточняют страны, где находились установки, однако в ОАЭ есть район Эр-Рувайс, в Иордании находится база Аль-Азрак, Рубба - также район Иордании, Эль-Хардж - провинция в Саудовской Аравии, где дислоцируется основной контингент вооруженных сил США в этой стране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.