Рейтинг@Mail.ru
Иран будет защищать себя столько, сколько потребуется, заявил глава МИД - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 08.03.2026 (обновлено: 16:38 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/iran-2079401137.html
Иран будет защищать себя столько, сколько потребуется, заявил глава МИД
Иран будет защищать себя столько, сколько потребуется, заявил глава МИД - РИА Новости, 08.03.2026
Иран будет защищать себя столько, сколько потребуется, заявил глава МИД
Иран продолжит защищать себя столько, сколько потребуется, и отвергает требование США о безоговорочной капитуляции, заявил иранский министр иностранных дел... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:31:00+03:00
2026-03-08T16:38:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
аббас аракчи
дональд трамп
али хаменеи
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260308/iran-2079402243.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, аббас аракчи, дональд трамп, али хаменеи, nbc, ближний восток
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Али Хаменеи, NBC, Ближний Восток
Иран будет защищать себя столько, сколько потребуется, заявил глава МИД

Глава МИД Аракчи: Иран отвергает требование США о безоговорочной капитуляции

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Иран продолжит защищать себя столько, сколько потребуется, и отвергает требование США о безоговорочной капитуляции, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.
"Мы никогда не сдаёмся. Мы никогда не капитулируем и продолжим сопротивляться столько, сколько потребуется. Мы продолжим защищать себя. И мы защищаем нашу территорию, наш народ и наше достоинство, а наше достоинство не продаётся", - сказал Аракчи.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран настаивает на окончательном прекращении конфликта с США
Вчера, 16:37
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаАббас АракчиДональд ТрампАли ХаменеиNBCБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала