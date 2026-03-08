https://ria.ru/20260308/iran-2079401137.html
Иран будет защищать себя столько, сколько потребуется, заявил глава МИД
Иран продолжит защищать себя столько, сколько потребуется, и отвергает требование США о безоговорочной капитуляции, заявил иранский министр иностранных дел... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:31:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
аббас аракчи
дональд трамп
али хаменеи
nbc
иран
сша
ближний восток
2026
Иран будет защищать себя столько, сколько потребуется, заявил глава МИД
