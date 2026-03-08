https://ria.ru/20260308/iran-2079401028.html
Иран заявил, что не допустит вмешательства в избрание лидера страны
Иран заявил, что не допустит вмешательства в избрание лидера страны - РИА Новости, 08.03.2026
Иран заявил, что не допустит вмешательства в избрание лидера страны
Иран не позволит США или кому-то еще вмешиваться в свои внутренние дела, в том числе в процесс выбора нового лидера, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 08.03.2026
Иран заявил, что не допустит вмешательства в избрание лидера страны
Аракчи: Иран никому не позволит вмешиваться в процесс избрания лидера республики