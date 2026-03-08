Иран заявил, что не допустит вмешательства в избрание лидера страны

«

"Мы никому не позволяем вмешиваться в наши внутренние дела. Это дело иранского народа - избрать своего нового лидера. Они уже избрали Ассамблею экспертов, и Ассамблея экспертов справится с этой работой. Это дело только иранского народа, и никого больше", - заявил он телеканалу NBС, комментируя заявления Трампа о том, что он должен иметь голос в процессе выбора нового верховного лидера Ирана.