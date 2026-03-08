Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил, что не допустит вмешательства в избрание лидера страны - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 08.03.2026 (обновлено: 16:36 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/iran-2079401028.html
Иран заявил, что не допустит вмешательства в избрание лидера страны
Иран заявил, что не допустит вмешательства в избрание лидера страны - РИА Новости, 08.03.2026
Иран заявил, что не допустит вмешательства в избрание лидера страны
Иран не позволит США или кому-то еще вмешиваться в свои внутренние дела, в том числе в процесс выбора нового лидера, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:30:00+03:00
2026-03-08T16:36:00+03:00
в мире
иран
сша
мид ирана
военная операция сша и израиля против ирана
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_560:884:2629:2048_1920x0_80_0_0_d1daade1822b6ff4e35f5c3c84d63e4d.jpg
https://ria.ru/20260304/ayatolly-2078265842.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, мид ирана, военная операция сша и израиля против ирана, аббас аракчи
В мире, Иран, США, МИД Ирана, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи
Иран заявил, что не допустит вмешательства в избрание лидера страны

Аракчи: Иран никому не позволит вмешиваться в процесс избрания лидера республики

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Иран не позволит США или кому-то еще вмешиваться в свои внутренние дела, в том числе в процесс выбора нового лидера, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«

"Мы никому не позволяем вмешиваться в наши внутренние дела. Это дело иранского народа - избрать своего нового лидера. Они уже избрали Ассамблею экспертов, и Ассамблея экспертов справится с этой работой. Это дело только иранского народа, и никого больше", - заявил он телеканалу NBС, комментируя заявления Трампа о том, что он должен иметь голос в процессе выбора нового верховного лидера Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54
 
В миреИранСШАМИД ИранаВоенная операция США и Израиля против ИранаАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала