В Иране примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе на юге Ирана, сообщила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"Память о детях, погибших мученической смертью, никогда не будет предана забвению, будут приняты необходимые социальные и культурные меры для сохранения памяти о них", - сказала Мохаджерани, отвечая на вопрос агентства об установке мемориалов в различных городах Ирана.
По словам официального представителя, правительство также предусмотрело программу поддержки и компенсации семьям жертв.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.