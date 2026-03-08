Рейтинг@Mail.ru
В Иране примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе - РИА Новости, 08.03.2026
16:20 08.03.2026
В Иране примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе на юге Ирана, сообщила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"Память о детях, погибших мученической смертью, никогда не будет предана забвению, будут приняты необходимые социальные и культурные меры для сохранения памяти о них", - сказала Мохаджерани, отвечая на вопрос агентства об установке мемориалов в различных городах Ирана.
По словам официального представителя, правительство также предусмотрело программу поддержки и компенсации семьям жертв.
Мохаджерани в воскресенье уточнила РИА Новости данные о жертвах удара по школе "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб 28 февраля, сообщив, что погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников этого учебного заведения. Власти Ирана ранее обвинили США и Израиль в атаке на школу.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Tasnim опубликовало фото детей, погибших при ударе по школе в Иране
7 марта, 17:28
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
