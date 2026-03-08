Рейтинг@Mail.ru
Генсек ЛАГ призвал Иран пересмотреть политику в отношении арабских стран - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/iran-2079395839.html
Генсек ЛАГ призвал Иран пересмотреть политику в отношении арабских стран
Генсек ЛАГ призвал Иран пересмотреть политику в отношении арабских стран - РИА Новости, 08.03.2026
Генсек ЛАГ призвал Иран пересмотреть политику в отношении арабских стран
Иран должен пересмотреть свою политику и прекратить атаки на арабские страны, заявил генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:55:00+03:00
2026-03-08T15:55:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
тегеран (город)
ахмед абуль гейт
али хаменеи
масуд пезешкиан
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260308/iran-2079386588.html
иран
ближний восток
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, тегеран (город), ахмед абуль гейт, али хаменеи, масуд пезешкиан, лига арабских государств, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Тегеран (город), Ахмед Абуль Гейт, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Лига арабских государств, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генсек ЛАГ призвал Иран пересмотреть политику в отношении арабских стран

Генсек ЛАГ призвал Иран прекратить атаки на арабские страны

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 8 мар - РИА Новости. Иран должен пересмотреть свою политику и прекратить атаки на арабские страны, заявил генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.
«
"Призываем Иран не только пересмотреть свою политику и признать стратегическую ошибку... Мы также призываем к незамедлительной остановке всех атак", - сказал Абуль Гейт в ходе экстренного заседания панарабской организации в режиме видеоконференции.
Иран начал наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что страна проводит оборонительные операции исключительно по целям и местам, которые являются источником и отправным пунктом для агрессивных действий против Ирана. По его словам, Тегеран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока.
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Причинить страдания": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
Вчера, 15:08
 
В миреИранБлижний ВостокТегеран (город)Ахмед Абуль ГейтАли ХаменеиМасуд ПезешкианЛига арабских государствВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала