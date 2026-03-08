Генсек ЛАГ призвал Иран пересмотреть политику в отношении арабских стран

КАИР, 8 мар - РИА Новости. Иран должен пересмотреть свою политику и прекратить атаки на арабские страны, заявил генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.
«
"Призываем Иран не только пересмотреть свою политику и признать стратегическую ошибку... Мы также призываем к незамедлительной остановке всех атак", - сказал Абуль Гейт в ходе экстренного заседания панарабской организации в режиме видеоконференции.
Иран начал наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что страна проводит оборонительные операции исключительно по целям и местам, которые являются источником и отправным пунктом для агрессивных действий против Ирана. По его словам, Тегеран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока.