Россия может помочь в деэскалации конфликта, заявили в правительстве Ирана

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Россия, Китай и ряд других стран могут помочь в деэскалации в конфликте вокруг Ирана и сыграть эффективную роль в укреплении дипломатических процессов, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.