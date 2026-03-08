Россия может помочь в деэскалации конфликта, заявили в правительстве Ирана

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Россия, Китай и ряд других стран могут помочь в деэскалации в конфликте вокруг Ирана и сыграть эффективную роль в укреплении дипломатических процессов, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
По ее словам, Иран ожидает от мирового сообщества и дружественных стран ответственного подхода к нарушению международного права, к атакам на гражданское население и к "агрессии" против Ирана.
"Гуманитарное же сотрудничество и международная поддержка в текущих условиях могут помочь уменьшить трудности, с которыми сталкивается гражданское население", - также добавила Мохаджерани, отвечая на вопрос об оказании Тегерану помощи другими странами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.