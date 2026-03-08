Рейтинг@Mail.ru
Россия может помочь в деэскалации конфликта, заявили в правительстве Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
15:47 08.03.2026 (обновлено: 15:49 08.03.2026)
Россия может помочь в деэскалации конфликта, заявили в правительстве Ирана
в мире
иран
россия
китай
в мире, иран, россия, китай
В мире, Иран, Россия, Китай
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Россия, Китай и ряд других стран могут помочь в деэскалации в конфликте вокруг Ирана и сыграть эффективную роль в укреплении дипломатических процессов, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"Названные вами страны, то есть Россия, Китай и многие другие международные партнеры, могут сыграть эффективную роль в укреплении дипломатических процессов, деэскалации напряженности и поддержке принципов международного права", - сказала она.
По ее словам, Иран ожидает от мирового сообщества и дружественных стран ответственного подхода к нарушению международного права, к атакам на гражданское население и к "агрессии" против Ирана.
"Гуманитарное же сотрудничество и международная поддержка в текущих условиях могут помочь уменьшить трудности, с которыми сталкивается гражданское население", - также добавила Мохаджерани, отвечая на вопрос об оказании Тегерану помощи другими странами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
США и Израиль применяют ИИ для выбора целей в Иране, пишут СМИ
Вчера, 15:44
 
