МИД Ирана резко высказался об ударах по нефтехранилищам

Он уточнил, что после ударов по топливным складам в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества, которые отравляют мирное население, наносят ущерб окружающей среде и подвергают опасности жизни людей в массовом масштабе. По его словам, последствия этой "экологической и гуманитарной катастрофы" не останутся в границах Ирана. Багаи также заявил, что сами удары представляют собой одновременно военные преступления, преступления против человечности и геноцид.