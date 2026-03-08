Рейтинг@Mail.ru
15:46 08.03.2026 (обновлено: 16:16 08.03.2026)
МИД Ирана резко высказался об ударах по нефтехранилищам
Нанесение ударов по нефтехранилищам в Иране равносильны химической войне против иранских граждан, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Ирана резко высказался об ударах по нефтехранилищам

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Нанесение ударов по нефтехранилищам в Иране равносильны химической войне против иранских граждан, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщил об ударах по четырем нефтехранилищам в Иране. СМИ указывали, что атаки осуществили США и Израиль.
"Преступная война США и Израиля против иранского народа вступила в новую опасную фазу с умышленными ударами по энергетической инфраструктуре Ирана. Эти атаки на нефтехранилища представляют собой не что иное, как целенаправленную химическую войну против иранских граждан", - написал Багаи в соцсети Х.
Он уточнил, что после ударов по топливным складам в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества, которые отравляют мирное население, наносят ущерб окружающей среде и подвергают опасности жизни людей в массовом масштабе. По его словам, последствия этой "экологической и гуманитарной катастрофы" не останутся в границах Ирана. Багаи также заявил, что сами удары представляют собой одновременно военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Правительство Ирана заявило, что ожидало масштабного конфликта
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
