МИД Ирана резко высказался об ударах по нефтехранилищам
МИД Ирана резко высказался об ударах по нефтехранилищам
Нанесение ударов по нефтехранилищам в Иране равносильны химической войне против иранских граждан, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
иран
МИД Ирана сравнил удары по нефтехранилищам с химической войной против населения
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Нанесение ударов по нефтехранилищам в Иране равносильны химической войне против иранских граждан, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщил об ударах по четырем нефтехранилищам в Иране
. СМИ указывали, что атаки осуществили США
и Израиль
.
«
"Преступная война США и Израиля против иранского народа вступила в новую опасную фазу с умышленными ударами по энергетической инфраструктуре Ирана. Эти атаки на нефтехранилища представляют собой не что иное, как целенаправленную химическую войну против иранских граждан", - написал Багаи в соцсети Х
.
Он уточнил, что после ударов по топливным складам в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества, которые отравляют мирное население, наносят ущерб окружающей среде и подвергают опасности жизни людей в массовом масштабе. По его словам, последствия этой "экологической и гуманитарной катастрофы" не останутся в границах Ирана. Багаи также заявил, что сами удары представляют собой одновременно военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.