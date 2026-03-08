США и Израиль применяют ИИ для выбора целей в Иране, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. США и Израиль используют инструменты искусственного интеллекта для разведки, выбора целей и планирования ударов в ходе военной операции против Ирана, пишет в воскресенье США и Израиль используют инструменты искусственного интеллекта для разведки, выбора целей и планирования ударов в ходе военной операции против Ирана, пишет в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный анализ хода боевых действий на Ближнем Востоке.

По данным издания, технологии ИИ помогают военным быстрее анализировать разведданные, планировать бомбардировочные миссии и оценивать последствия ударов. Они также используются для управления логистикой и распределения ресурсов — от боеприпасов до запасных частей.

Как пишет газета, системы искусственного интеллекта позволяют анализировать большие массивы разведывательной информации, включая видеоданные, перехваченные переговоры и изображения со спутников, что значительно ускоряет поиск потенциальных целей.

По информации Wall Street Journal, с начала операции США нанесли более трёх тысяч ударов по целям на территории Ирана , используя широкий спектр вооружений, включая ударные беспилотники, истребите ли F -22 и стратегические бомбардировщи ки B-2.