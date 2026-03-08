Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль применяют ИИ для выбора целей в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/iran-2079393570.html
США и Израиль применяют ИИ для выбора целей в Иране, пишут СМИ
США и Израиль применяют ИИ для выбора целей в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2026
США и Израиль применяют ИИ для выбора целей в Иране, пишут СМИ
США и Израиль используют инструменты искусственного интеллекта для разведки, выбора целей и планирования ударов в ходе военной операции против Ирана, пишет в... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:44:00+03:00
2026-03-08T15:44:00+03:00
в мире
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
f-22
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079391737_438:457:2641:1696_1920x0_80_0_0_d60646be24100956e2d3d9aba561e783.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079303399.html
https://ria.ru/20260308/tramp-2079303934.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079391737_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_1de4d4b3886b36e4f27cc3ff2323edb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, b-2 (northrop grumman b2 spirit), военная операция сша и израиля против ирана, сша, израиль, иран, f-22
В мире, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль, Иран, F-22
США и Израиль применяют ИИ для выбора целей в Иране, пишут СМИ

WSJ: США и Израиль применяют ИИ для выбора целей и планирования ударов по Ирану

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. США и Израиль используют инструменты искусственного интеллекта для разведки, выбора целей и планирования ударов в ходе военной операции против Ирана, пишет в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный анализ хода боевых действий на Ближнем Востоке.
По данным издания, технологии ИИ помогают военным быстрее анализировать разведданные, планировать бомбардировочные миссии и оценивать последствия ударов. Они также используются для управления логистикой и распределения ресурсов — от боеприпасов до запасных частей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе
Вчера, 00:22
Как пишет газета, системы искусственного интеллекта позволяют анализировать большие массивы разведывательной информации, включая видеоданные, перехваченные переговоры и изображения со спутников, что значительно ускоряет поиск потенциальных целей.
По информации Wall Street Journal, с начала операции США нанесли более трёх тысяч ударов по целям на территории Ирана, используя широкий спектр вооружений, включая ударные беспилотники, истребители F-22 и стратегические бомбардировщики B-2.
При этом, как отмечает издание, несмотря на расширение использования ИИ, окончательные решения о применении силы по-прежнему принимают люди, а риск ошибок остаётся высоким.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Трамп заявил, что в Иране может быть некому сдаваться при капитуляции
Вчера, 00:32
 
В миреB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Военная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраильИранF-22
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала