15:25 08.03.2026
Правительство Ирана заявило, что ожидало масштабного конфликта
Иран был готов к масштабному конфликту и ожидал его, сообщил в воскресенье глава информационного совета иранского правительства Эльяс Хазрати. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
сша
ирак
дональд трамп
пешмерга
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, ирак, дональд трамп, пешмерга, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ирак, Дональд Трамп, Пешмерга, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 мар - РИА Новости. Иран был готов к масштабному конфликту и ожидал его, сообщил в воскресенье глава информационного совета иранского правительства Эльяс Хазрати.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не хочет участия курдов в операции против Ирана, назвав происходящее войной.
"Мы готовы к этой войне и ожидали ее. Мы готовы ко всем этапам войны, в том числе к (вступлению в нее - ред.) сепаратистских группировок курдов", - сказал Хазрати телеканалу Al Jazeera.
В субботу портал Axios со ссылкой на источник написал, что курдское ополчение "Пешмерга" пока сдерживает иранских курдов от проведения наземного наступления на Иран из Ирака. Источник в правительстве Иракского Курдистана рассказал порталу, что регион не хочет становиться стороной конфликта США и Израиля с ИРИ.
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Причинить страдания": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
