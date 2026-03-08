https://ria.ru/20260308/iran-2079389359.html
Правительство Ирана заявило, что ожидало масштабного конфликта
Иран был готов к масштабному конфликту и ожидал его, сообщил в воскресенье глава информационного совета иранского правительства Эльяс Хазрати. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:25:00+03:00
в мире
иран
сша
ирак
дональд трамп
пешмерга
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ирак
