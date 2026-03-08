Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран нарастит интенсивность атак в ходе конфликта с США и Израилем
15:19 08.03.2026 (обновлено: 16:48 08.03.2026)
СМИ: Иран нарастит интенсивность атак в ходе конфликта с США и Израилем
Иранские военные намерены нарастить интенсивность атак в ходе конфликта с США и Израилем, увеличив применение беспилотников и ракет, сообщило агентство Fars со... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иранские военные намерены нарастить интенсивность атак в ходе конфликта с США и Израилем, увеличив применение беспилотников и ракет, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
"Для противодействия варварским действиям (президента США Дональда) Трампа и Белого дома КСИР нарастит интенсивность операций с использованием БПЛА на 20%. Вдвое будет увеличено применение сверхтяжелых стратегических ракет", - сообщило агентство.
По его данным, вооруженные силы приступят к этому вечером-ночью.
Ранее КСИР, комментируя очередной этап ударов по позициям США и Израиля, заявил о намерении "в предстоящие дни и часы" нарастить объемы и глубину атакующих действий вооруженных сил Ирана, однако военные тогда не приводили подробности относительно своих планов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте. 6 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран нанес удары по американским базам в Кувейте
6 марта, 13:40
 
