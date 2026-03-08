"Причинить страдания": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Действия Соединенных Штатов в Иране не способствуют достижению военных целей, а лишь порождают ненависть, такое мнение выразил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Если цель состоит лишь в том, чтобы причинить страдания мирному населению, то, безусловно, это удастся. Но даже в этом случае как это способствует достижению военных целей США? Разрушение ради разрушения не имеет никакого смысла, но подобные действия, безусловно, заставляют иранский народ ненавидеть нас еще больше", — написал он.
По словам эксперта, удары США по Ирану имеют обратный эффект, содействуя "сплочению иранского народа вокруг правительства", против которого борется Вашингтон.
Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.