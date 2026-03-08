Рейтинг@Mail.ru
"Причинить страдания": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран - РИА Новости, 08.03.2026
15:08 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/iran-2079386588.html
"Причинить страдания": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
"Причинить страдания": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран - РИА Новости, 08.03.2026
"Причинить страдания": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
Действия Соединенных Штатов в Иране не способствуют достижению военных целей, а лишь порождают ненависть, такое мнение выразил военный аналитик, подполковник... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:08:00+03:00
2026-03-08T15:08:00+03:00
в мире
сша
иран
дэниел дэвис
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, дэниел дэвис, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Причинить страдания": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран

Дэвис: действия Вашингтона порождают в Иране ненависть к США

© REUTERS / SOCIAL MEDIAДым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Действия Соединенных Штатов в Иране не способствуют достижению военных целей, а лишь порождают ненависть, такое мнение выразил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Если цель состоит лишь в том, чтобы причинить страдания мирному населению, то, безусловно, это удастся. Но даже в этом случае как это способствует достижению военных целей США? Разрушение ради разрушения не имеет никакого смысла, но подобные действия, безусловно, заставляют иранский народ ненавидеть нас еще больше", — написал он.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Совет экспертов определил нового верховного лидера Ирана
Вчера, 12:14
По словам эксперта, удары США по Ирану имеют обратный эффект, содействуя "сплочению иранского народа вокруг правительства", против которого борется Вашингтон.
Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ: Нетаньяху сообщал Трампу, что готов атаковать Иран даже без США
Вчера, 13:55
 
В миреСШАИранДэниел ДэвисДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
