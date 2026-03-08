В Иране от авиаударов пострадали более девяти тысяч гражданских построек

«

"В результате ударов было повреждено 9 669 гражданских построек, из них 7 943 - жилые постройки, 1 617 - коммерческие, при этом (также поврежден - ред.) ряд медицинских и образовательных учреждений, что значительно сказалось на жизни людей и экономической инфраструктуре", - говорится в заявлении в Telegram-канале спасателей.