В Иране от авиаударов пострадали более девяти тысяч гражданских построек - РИА Новости, 08.03.2026
15:04 08.03.2026 (обновлено: 16:08 08.03.2026)
В Иране от авиаударов пострадали более девяти тысяч гражданских построек
В Иране от авиаударов пострадали более девяти тысяч гражданских построек
Более 9 тысяч гражданских построек повреждены в Иране в результате атак США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц. РИА Новости, 08.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
В Иране от авиаударов пострадали более девяти тысяч гражданских построек

Дым на месте удара в Тегеране, Иран
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 9 тысяч гражданских построек повреждены в Иране в результате атак США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц.
"В результате ударов было повреждено 9 669 гражданских построек, из них 7 943 - жилые постройки, 1 617 - коммерческие, при этом (также поврежден - ред.) ряд медицинских и образовательных учреждений, что значительно сказалось на жизни людей и экономической инфраструктуре", - говорится в заявлении в Telegram-канале спасателей.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
