https://ria.ru/20260308/iran-2079386279.html
В Иране от авиаударов пострадали более девяти тысяч гражданских построек
В Иране от авиаударов пострадали более девяти тысяч гражданских построек - РИА Новости, 08.03.2026
В Иране от авиаударов пострадали более девяти тысяч гражданских построек
Более 9 тысяч гражданских построек повреждены в Иране в результате атак США и Израиля, сообщил иранский Красный полумесяц. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:04:00+03:00
2026-03-08T15:04:00+03:00
2026-03-08T16:08:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
амир саид иравани
красный полумесяц
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079362676_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_968c4130a91af476e41a73f99b0af899.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079362676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cde78ca89e5050e566dbdac69027938c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, амир саид иравани, красный полумесяц, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Красный полумесяц, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране от авиаударов пострадали более девяти тысяч гражданских построек
Красный полумесяц Ирана сообщил о повреждении более 9 тыс гражданских построек