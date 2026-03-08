Лондон изначально не участвовал в операции против Ирана, заявила глава МИД

ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. Великобритания не оказывала никакой поддержки первоначальным ударам Израиля и США по Ирану и вовлеклась только после того, как эскалация коснулась других стран Персидского залива, заявила глава МИД Британии Иветт Купер.

При этом газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что США запросили доступ к британским базам для ударов по Ирану за 17 дней до начала операции.