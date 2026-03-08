Лондон изначально не участвовал в операции против Ирана, заявила глава МИД

ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. Великобритания не оказывала никакой поддержки первоначальным ударам Израиля и США по Ирану и вовлеклась только после того, как эскалация коснулась других стран Персидского залива, заявила глава МИД Британии Иветт Купер.
По ее словам, на момент начала операции Лондон поддерживал дипломатический путь решения кризиса.
"Некоторые политики считают, что мы всегда должны соглашаться с США, несмотря ни на что. Есть и другие, которые считают, что мы никогда не должны предпринимать никаких действий совместно с США, независимо от обстоятельств. Я не думаю, что любая из этих позиций отвечает национальным интересам Великобритании… Смысл в том, чтобы убедиться, что мы действительно извлекли уроки из ошибок, допущенных в Ираке", - добавила министр.
Британский премьер-министр Кир Стармер в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого он заявил, что США не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции, впервые сделали такой запрос 28 февраля.
При этом газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что США запросили доступ к британским базам для ударов по Ирану за 17 дней до начала операции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.