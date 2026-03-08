Рейтинг@Mail.ru
15:02 08.03.2026 (обновлено: 16:08 08.03.2026)
Лондон изначально не участвовал в операции против Ирана, заявила глава МИД
в мире
сша
иран
великобритания
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
великобритания
в мире, сша, иран, великобритания, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Великобритания, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лондон изначально не участвовал в операции против Ирана, заявила глава МИД

Купер: Лондон изначально не участвовал в операции против Ирана

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Великобритании Иветт Купер
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер
ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. Великобритания не оказывала никакой поддержки первоначальным ударам Израиля и США по Ирану и вовлеклась только после того, как эскалация коснулась других стран Персидского залива, заявила глава МИД Британии Иветт Купер.
"Великобритания не оказывала поддержки первым ударам, нанесенным США и Израилем, но как только мы увидели безрассудные удары Ирана по странам-партнерам, мы оказали поддержку в обороне этих стран и предоставили свои базы США", - заявила Купер в интервью телеканалу Sky News.
По ее словам, на момент начала операции Лондон поддерживал дипломатический путь решения кризиса.
"Некоторые политики считают, что мы всегда должны соглашаться с США, несмотря ни на что. Есть и другие, которые считают, что мы никогда не должны предпринимать никаких действий совместно с США, независимо от обстоятельств. Я не думаю, что любая из этих позиций отвечает национальным интересам Великобритании… Смысл в том, чтобы убедиться, что мы действительно извлекли уроки из ошибок, допущенных в Ираке", - добавила министр.
Британский премьер-министр Кир Стармер в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого он заявил, что США не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции, впервые сделали такой запрос 28 февраля.
При этом газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что США запросили доступ к британским базам для ударов по Ирану за 17 дней до начала операции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
