Иранские власти сообщили, что скоро раскроют имя нового духовного лидера

СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Имя нового духовного лидера Ирана будет объявлено в ближайшее время, сообщил в воскресенье глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати.
«
"Руководящий Ираном Совет экспертов объявит имя нового духовного лидера в ближайшее время. Избрание нового лидера и собрание совета демонстрирует единение страны", - заявил Хазрати телеканалу Al Jazeera.
Ранее член Совета экспертов Ахмад Хатами заявлял, что в Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны и близки к тому, чтобы окончательно избрать преемника Али Хаменеи "при первой возможности", однако он также указал на "военное положение".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Руководящие функции до избрания Советом экспертов нового лидера перешли к временному руководящему совету, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54