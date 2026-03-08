https://ria.ru/20260308/iran-2079384413.html
Иранские власти заявили, что контролируют границы страны
Иранские власти заявили, что контролируют границы страны - РИА Новости, 08.03.2026
Иранские власти заявили, что контролируют границы страны
Иранские власти контролируют границы страны и готовы к возможному вторжению сил США и Израиля, сообщил в воскресенье глава информационного совета правительства... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
Иранские власти заявили, что контролируют границы страны
В Иранском правительстве заявили, что границы страны контролируются