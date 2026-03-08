В Иране надеются, что соседние страны поймут его позицию

СТАМБУЛ, 8 мар - РИА Новости. Иран надеется, что соседние страны поймут его позицию, удары наносятся в ответ на атаки по ИРИ, сообщил в воскресенье глава информационного совета иранского правительства Эльяс Хазрати.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.