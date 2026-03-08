Рейтинг@Mail.ru
13:51 08.03.2026 (обновлено: 14:35 08.03.2026)
Иран начал серию ударов по ряду районов в Израиле и базе в Иордании
Иран начал новую серию ударов по ряду районов в Тель-Авиве и Беэр-Шеве в Израиле и базе Аль-Азрак в Иордании с применением ракет новых поколений, сообщил Корпус РИА Новости, 08.03.2026
в мире
тель-авив
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
Новости
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иран начал новую серию ударов по ряду районов в Тель-Авиве и Беэр-Шеве в Израиле и базе Аль-Азрак в Иордании с применением ракет новых поколений, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«

"Началась 28-я волна операции "Правдивое обещание 4" с применением ракет новых поколений военно-космических сил КСИР против ряда районов в Беэр-Шеве и Тель-Авиве, а также авиабазы Аль-Азрак", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.

Позже КСИР сообщил подробности этого этапа, заявив о серии ударов по базе Аль-Азрак в Иордании и отметив, что она является крупнейшей и наиболее активной базой для осуществления атак американских истребителей.
Также, по данным Корпуса стражей, под серию ударов попали военные цели в Тель-Авиве и Беэр-Шеве в Израиле, по которым были нанесены удары при помощи ракет "Хейбар" со "сверхтяжелой боеголовкой".
"Интенсивность и глубина атакующих действий вооруженных сил Ирана в предстоящие дни и часы будет возрастать после варварских и преступных действий США и Израиля", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадио Ирана.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ: США боятся, что Иран может добраться до урана под завалами в Исфахане
Вчера, 09:32
 
В миреТель-АвивИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
