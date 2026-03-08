Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана

Иран начал серию ударов по ряду районов в Израиле и базе в Иордании

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иран начал новую серию ударов по ряду районов в Тель-Авиве и Беэр-Шеве в Израиле и базе Аль-Азрак в Иордании с применением ракет новых поколений, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

« "Началась 28-я волна операции "Правдивое обещание 4" с применением ракет новых поколений военно-космических сил КСИР против ряда районов в Беэр-Шеве и Тель-Авиве, а также авиабазы Аль-Азрак", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.

Позже КСИР сообщил подробности этого этапа, заявив о серии ударов по базе Аль-Азрак в Иордании и отметив, что она является крупнейшей и наиболее активной базой для осуществления атак американских истребителей.

Также, по данным Корпуса стражей, под серию ударов попали военные цели в Тель-Авиве и Беэр-Шеве в Израиле, по которым были нанесены удары при помощи ракет "Хейбар" со "сверхтяжелой боеголовкой".