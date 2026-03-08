https://ria.ru/20260308/iran-2079358419.html
Совет экспертов определил нового верховного лидера Ирана
Совет экспертов определил нового верховного лидера Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Совет экспертов определил нового верховного лидера Ирана
В Иране определились с тем, кто станет новым верховным лидером страны, заявил член Совета экспертов, избирающего руководителя государства, Ахмад Аламолхода. РИА Новости, 08.03.2026
иран, в мире, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Совет экспертов определил нового верховного лидера Ирана
Совет экспертов определился с тем, кто станет новым верховным лидером Ирана