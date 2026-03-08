Рейтинг@Mail.ru
В Иране при атаке на нефтехранилища погибли не менее четырех человек
11:55 08.03.2026 (обновлено: 15:28 08.03.2026)
В Иране при атаке на нефтехранилища погибли не менее четырех человек
В Иране при атаке на нефтехранилища погибли не менее четырех человек
Не менее четырех сотрудников нефтяного сектора погибли при ударах по нефтехранилищам в иранской столице и рядом с ней, сообщила национальная... РИА Новости, 08.03.2026
иран, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В Иране при атаке на нефтехранилища погибли не менее четырех человек

В Иране при атаке США на нефтехранилища погибли не менее четырех человек

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Не менее четырех сотрудников нефтяного сектора погибли при ударах по нефтехранилищам в иранской столице и рядом с ней, сообщила национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана.
Ранее представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщил об ударах по четырем нефтехранилищам в Иране. В СМИ указывается, что атаки осуществили США и Израиль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Трамп заявил об уничтожении флота и авиации Ирана ударами США
Вчера, 10:29
"Сообщаем, что в ходе трусливой атаки на нефтяные хранилища Тегерана и Альборза, а также трубопроводы для транспортировки нефтепродуктов вечером 7 марта ... четыре сотрудника компании погибли при исполнении служебного долга", - говорится в заявлении, опубликованном порталом правительства Ирана.
Власти отметили, что цель атаки на нефтяные объекты в районе иранской столицы заключалась в том, чтобы "нанести прямой вред населению посредством нарушения ежедневных поставок бензина для нужд народа".
Компания также сообщила, что ситуация с обеспечением топливом находится под контролем, несмотря на причиненный ущерб этому сектору. При этом она призвала население воздержаться от ненужных поездок.
Последствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ: Израиль начал новый этап войны против Ирана
Вчера, 02:45
 
