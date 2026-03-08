https://ria.ru/20260308/iran-2079355725.html
В Иране при атаке на нефтехранилища погибли не менее четырех человек
В Иране при атаке на нефтехранилища погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 08.03.2026
В Иране при атаке на нефтехранилища погибли не менее четырех человек
Не менее четырех сотрудников нефтяного сектора погибли при ударах по нефтехранилищам в иранской столице и рядом с ней, сообщила национальная... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T11:55:00+03:00
2026-03-08T11:55:00+03:00
2026-03-08T15:28:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079391429_0:165:3072:1892_1920x0_80_0_0_9e0a8c633a72b2633c94f5e63d5e42c6.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079343386.html
https://ria.ru/20260308/udary-2079312162.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079391429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9c9f6e0e8fc18d575a4865f4c1d9528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В Иране при атаке на нефтехранилища погибли не менее четырех человек
В Иране при атаке США на нефтехранилища погибли не менее четырех человек
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Не менее четырех сотрудников нефтяного сектора погибли при ударах по нефтехранилищам в иранской столице и рядом с ней, сообщила национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана.
Ранее представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщил об ударах по четырем нефтехранилищам в Иране
. В СМИ указывается, что атаки осуществили США
и Израиль
.
"Сообщаем, что в ходе трусливой атаки на нефтяные хранилища Тегерана
и Альборза, а также трубопроводы для транспортировки нефтепродуктов вечером 7 марта ... четыре сотрудника компании погибли при исполнении служебного долга", - говорится в заявлении, опубликованном порталом правительства Ирана.
Власти отметили, что цель атаки на нефтяные объекты в районе иранской столицы заключалась в том, чтобы "нанести прямой вред населению посредством нарушения ежедневных поставок бензина для нужд народа".
Компания также сообщила, что ситуация с обеспечением топливом находится под контролем, несмотря на причиненный ущерб этому сектору. При этом она призвала население воздержаться от ненужных поездок.