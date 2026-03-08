В Иране предупредили о кислотных дождях после ударов по нефтехранилищам

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иранский Красный полумесяц предупредил население, что взрывы нефтехранилищ могут привести к кислотным дождям.

Они отметили, что подобное явление может привести к химическим ожогам кожи и серьезному ущербу для легких.