В Иране предупредили о кислотных дождях после ударов по нефтехранилищам

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иранский Красный полумесяц предупредил население, что взрывы нефтехранилищ могут привести к кислотным дождям.
"Взрыв нефтехранилищ приводит к выбросу в атмосферу большого количества токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота. Если при этом начинается дождь, то он становится очень опасным и обладает сильными кислотными свойствами", - написали спасатели в своем Telegram-канале.
Они отметили, что подобное явление может привести к химическим ожогам кожи и серьезному ущербу для легких.
В связи с этим иранский Красный полумесяц в случае осадков после взрыва нефтехранилищ рекомендовал "ни при каких обстоятельствах не выходить из дома", на улице же необходимо укрыться под навесом. Место попадания капель дождя на кожу, по словам спасателей, тереть нельзя, поскольку это способствует проникновению химических соединений под кожу, а нужно промыть водой.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.