В Иране предупредили о кислотных дождях после ударов по нефтехранилищам
11:13 08.03.2026 (обновлено: 15:28 08.03.2026)
В Иране предупредили о кислотных дождях после ударов по нефтехранилищам
В Иране предупредили о кислотных дождях после ударов по нефтехранилищам
Иранский Красный полумесяц предупредил население, что взрывы нефтехранилищ могут привести к кислотным дождям. РИА Новости, 08.03.2026
2026
в мире, иран, тегеран (город), сша, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране предупредили о кислотных дождях после ударов по нефтехранилищам

Красный полумесяц Ирана: взрывы нефтехранилищ могут привести к кислотным дождям

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иранский Красный полумесяц предупредил население, что взрывы нефтехранилищ могут привести к кислотным дождям.
Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран сможет вести интенсивную войну как минимум полгода, заявил КСИР
Вчера, 10:44
"Взрыв нефтехранилищ приводит к выбросу в атмосферу большого количества токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота. Если при этом начинается дождь, то он становится очень опасным и обладает сильными кислотными свойствами", - написали спасатели в своем Telegram-канале.
Они отметили, что подобное явление может привести к химическим ожогам кожи и серьезному ущербу для легких.
В связи с этим иранский Красный полумесяц в случае осадков после взрыва нефтехранилищ рекомендовал "ни при каких обстоятельствах не выходить из дома", на улице же необходимо укрыться под навесом. Место попадания капель дождя на кожу, по словам спасателей, тереть нельзя, поскольку это способствует проникновению химических соединений под кожу, а нужно промыть водой.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ: США боятся, что Иран может добраться до урана под завалами в Исфахане
Вчера, 09:32
 
