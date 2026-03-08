Рейтинг@Mail.ru
Иран сможет вести интенсивную войну как минимум полгода, заявил КСИР
08.03.2026
10:44 08.03.2026
Иран сможет вести интенсивную войну как минимум полгода, заявил КСИР
Иран способен вести интенсивные боевые действия как минимум полгода, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини.
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР: Иран способен вести интенсивные боевые действия как минимум полгода

Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иран способен вести интенсивные боевые действия как минимум полгода, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини.
«
"Вооруженные силы Ирана способны вести интенсивную войну как минимум шесть месяцев в текущем ритме", - сказал Наини, комментарий которого опубликовала гостелерадиокомпания Ирана.
По его словам, арсенал вооруженных сил Ирана включает тяжелые, баллистические, крылатые ракеты, а также различного вида беспилотники и ударные корабли и подготовлен для ведения масштабной и длительной войны.
«
"Поводов для беспокойства нет", - добавил он, отметив, что Иран в предстоящие дни намерен использовать более передовые, особо не применявшиеся ракеты высокой дальности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
