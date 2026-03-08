https://ria.ru/20260308/iran-2079341423.html
Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте
Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте - РИА Новости, 08.03.2026
Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте
Иранские военные нанесли удары по американской вертолетной базе в районе Аль-Адири, расположенном в Кувейте, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
кувейт
иран
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте
Иран нанес удары по американской вертолетной базе в районе Аль-Адири в Кувейте