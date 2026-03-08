Рейтинг@Mail.ru
10:12 08.03.2026
Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте
Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте

Иран нанес удары по американской вертолетной базе в районе Аль-Адири в Кувейте

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иранские военные нанесли удары по американской вертолетной базе в районе Аль-Адири, расположенном в Кувейте, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Сегодня утром в ходе операции с применением БПЛА и баллистических ракет был нанесен удар по вертолетной базе американских террористов в Аль-Адири", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.
КСИР сообщил, что поразил и сильно повредил центр подготовки и ремонта вертолетов базы, топливные резервуары для вертолетов и самолетов, а также здание командования этой базой.
Американский атомный авианосец Авраам Линкольн - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран нанес удар по американскому авианосцу в Оманском заливе
5 марта, 20:51
 
В мире Кувейт Иран Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
