В Иране достигли консенсуса по выбору верховного лидера страны
В Иране достигли консенсуса по выбору верховного лидера страны
Совет экспертов Ирана определился с кандидатом на пост верховного лидера страны, сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери. РИА Новости, 08.03.2026
В Иране достигли консенсуса по выбору верховного лидера страны
