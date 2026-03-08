Рейтинг@Mail.ru
В Иране достигли консенсуса по выбору верховного лидера страны
09:51 08.03.2026 (обновлено: 12:57 08.03.2026)
В Иране достигли консенсуса по выбору верховного лидера страны
В Иране достигли консенсуса по выбору верховного лидера страны
Совет экспертов Ирана определился с кандидатом на пост верховного лидера страны, сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери. РИА Новости, 08.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В Иране достигли консенсуса по выбору верховного лидера страны

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 мар — РИА Новости. Совет экспертов Ирана определился с кандидатом на пост верховного лидера страны, сообщил член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери.
"Сформировано твердое и единодушное мнение, которое отражает позицию большинства", — приводит его заявление агентство Mehr.
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
Вчера, 08:00
Однако есть некоторые разногласия, которые придется преодолеть, добавил Мирбагери.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
На этой неделе газета NYT со ссылкой на источники писала, что назначение преемника погибшего аятоллы отложили: в Тегеране опасаются за жизнь его сына Моджтабы Хаменеи после появления сообщений о том, что он может возглавить страну.
Сын Хаменеи мог получить ранения во время атаки, сообщили СМИ
7 марта, 21:35
 
