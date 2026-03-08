Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США боятся, что Иран может добраться до урана под завалами в Исфахане
09:32 08.03.2026 (обновлено: 09:47 08.03.2026)
СМИ: США боятся, что Иран может добраться до урана под завалами в Исфахане
СМИ: США боятся, что Иран может добраться до урана под завалами в Исфахане - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: США боятся, что Иран может добраться до урана под завалами в Исфахане
Разведка США опасается, что Иран якобы может добраться до урана, погребенного после прошлогодних ударов по ядерному объекту в Исфахане, пишет газета New York... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:32:00+03:00
2026-03-08T09:47:00+03:00
в мире
иран
сша
исфахан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
исфахан
в мире, иран, сша, исфахан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Исфахан, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: США боятся, что Иран может добраться до урана под завалами в Исфахане

NYT: США опасаются, что Иран может добраться до урана после ударов в Исфахане

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Разведка США опасается, что Иран якобы может добраться до урана, погребенного после прошлогодних ударов по ядерному объекту в Исфахане, пишет газета New York Times со ссылкой на официальных лиц.
"Американские разведслужбы пришли к выводу, что Иран или потенциально другая группа может добраться до главного хранилища высокообогащенного урана Ирана, несмотря на то, что оно было погребено под ядерным объектом страны в Исфахане в результате американских ударов в прошлом году", - утверждает издание.
Источники газеты утверждают, что Иран якобы получил возможность добраться до этого урана через узкий проход на месте завалов.
Официальные лица США рассказали газете, что американские спецслужбы ведут постоянное наблюдение за объектом в Исфахане и говорят, что могут засечь любые попытки иранских властей или других групп добраться до этих запасов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Дым после удара по Тегерану
"Никогда не дойдет": атака США на Иран напугала их союзников
Вчера, 02:39
 
В миреИранСШАИсфаханВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
