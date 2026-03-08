https://ria.ru/20260308/iran-2079330236.html
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 08.03.2026
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:00:00+03:00
2026-03-08T09:00:00+03:00
2026-03-08T09:00:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
масуд пезешкиан
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975891229_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_0033dbd6d7a2e3d08aa10ebced2cdac5.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078860217.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975891229_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_4abfbe1356b0479f85e05db31330bc96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток, масуд пезешкиан, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан
Пезешкиан: Иран не позволит захватить ни пяди своей территории