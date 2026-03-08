Рейтинг@Mail.ru
09:00 08.03.2026
в мире, иран, сша, ближний восток, масуд пезешкиан, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Иран не позволит захватить ни пяди своей территории

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что карта Ирана может поменяться после американской атаки, назвав происходящее войной.
"Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба.
Он также отметил, что его слова о ситуации со странами Ближнего Востока были неправильно интерпретированы и "враг" хочет, чтобы Иран со странами Ближнего Востока находились в состоянии войны.
Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам Ирана после нападения США и Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
6 марта, 08:00
 
В миреИранСШАБлижний ВостокМасуд ПезешкианДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
