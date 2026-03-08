Рейтинг@Mail.ru
"Сжигают столицу". Новый удар США по Ирану вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/iran-2079328231.html
"Сжигают столицу". Новый удар США по Ирану вызвал переполох на Западе
"Сжигают столицу". Новый удар США по Ирану вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 08.03.2026
"Сжигают столицу". Новый удар США по Ирану вызвал переполох на Западе
Соединенные Штаты начали полностью уничтожать столицу Ирана, заявил профессор Хельсинского университета Гленн Диесен. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T08:33:00+03:00
2026-03-08T08:33:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079193640_0:581:804:1033_1920x0_80_0_0_a3e4a535619aab6a2aa36c5f85fce68d.jpg
https://ria.ru/20260308/ataka-2079325298.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079193640_0:566:804:1169_1920x0_80_0_0_c3196fd224612d009109581ed1c817f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Сжигают столицу". Новый удар США по Ирану вызвал переполох на Западе

Диесен: США перешли к полному уничтожению Тегерана

© REUTERS / Social MediaДым на месте удара в районе аэропорта "Мехрабад" в Тегеране
Дым на месте удара в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Social Media
Дым на месте удара в районе аэропорта "Мехрабад" в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты начали полностью уничтожать столицу Ирана, заявил профессор Хельсинского университета Гленн Диесен.
«

"США быстро перешли от проливания крокодиловых слез, говоря об иранцах, к сжиганию их столицы", — написал он в социальной сети X.

Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Израиль заявил о проведении новой волны атак по территории Ирана
07:55
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала