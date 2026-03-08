https://ria.ru/20260308/iran-2079328231.html
"Сжигают столицу". Новый удар США по Ирану вызвал переполох на Западе
"Сжигают столицу". Новый удар США по Ирану вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 08.03.2026
"Сжигают столицу". Новый удар США по Ирану вызвал переполох на Западе
Соединенные Штаты начали полностью уничтожать столицу Ирана, заявил профессор Хельсинского университета Гленн Диесен. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
"Сжигают столицу". Новый удар США по Ирану вызвал переполох на Западе
Диесен: США перешли к полному уничтожению Тегерана