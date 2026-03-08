Рейтинг@Mail.ru
CENTCOM отрицает, что военные США попали в плен в Иране, сообщает Рейтер
01:51 08.03.2026
CENTCOM отрицает, что военные США попали в плен в Иране, сообщает Рейтер
Центральное командование ВС США отрицает, что американские военные попали в плен в Иране, обвинив Тегеран в распространении лжи, передает агентство Рейтер
CENTCOM отрицает, что военные США попали в плен в Иране, сообщает Рейтер

Reuters: CENTCOM отрицает, что военные США попали в плен в Иране

Флаги США в Вашингтоне
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Центральное командование ВС США отрицает, что американские военные попали в плен в Иране, обвинив Тегеран в распространении лжи, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя Центрального командования США (CENTCOM) Тимоти Хокинса.
В субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что несколько американских солдат попали в плен.
"Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном", - говорится в сообщении.
По данным агентства, Хокинс обвинил власти Ирана во лжи.
"Иранский режим делает все возможное, чтобы распространять ложь и вводить в заблуждение. Это (ситуация с военными - ред.) еще один яркий тому пример", - цитирует Хокинса агентство.
