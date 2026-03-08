В Ираке рассказали, чем грозит происходящее в Ормузском проливе

БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Происходящее в Ормузском проливе опасно влияет на Ирак и мир в целом вплоть до угрозы массовой миграции населения, заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, выступая на экстренном заседании глав МИД стран Лиги арабских государств.