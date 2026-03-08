Рейтинг@Mail.ru
В Ираке рассказали, чем грозит происходящее в Ормузском проливе
20:10 08.03.2026
В Ираке рассказали, чем грозит происходящее в Ормузском проливе
В Ираке рассказали, чем грозит происходящее в Ормузском проливе
в мире, ормузский пролив, ирак, сша, фуад хусейн, лига арабских государств, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Ирак, США, Фуад Хусейн, Лига арабских государств, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Ирака Хусейн: происходящее в Ормузском проливе опасно влияет на мир

БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Происходящее в Ормузском проливе опасно влияет на Ирак и мир в целом вплоть до угрозы массовой миграции населения, заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, выступая на экстренном заседании глав МИД стран Лиги арабских государств.
"Опасность происходящего в Ормузском проливе напрямую влияет на интересы Ирака, региона и всего мира, а также возможны другие последствия, включая кризисы в источниках и ценах на энергоносители, вооруженный хаос во всем регионе и массовое перемещение или миграцию населения",- цитирует министра пресс-служба иракского МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США
В миреОрмузский проливИракСШАФуад ХусейнЛига арабских государствВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
