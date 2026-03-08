Единственный в Польше магазин модного дома Gucci закрылся

ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Единственный в Польше магазин итальянского модного дома Gucci в Польше закрылся после примерно 15 лет работы, передает корреспондент РИА Новости.

Бутик располагался в Варшаве в доме моды Vitkac на улице Брацкая и уже прекратил деятельность: с фасада здания демонтировали вывеску бренда, а помещение магазина опустело. Бутик занимал два уровня торгового пространства и работал с момента открытия Vitkac в 2011 году.

Это был единственный фирменный салон Gucci Польше . Продукция бренда по-прежнему доступна для покупки онлайн и через мультибрендовые магазины, однако собственная розничная точка компании в Польше больше не функционирует.

Как ожидается, освободившееся помещение в Vitkac может занять другой люксовый бренд. По неофициальным данным, на этом месте планируется открыть бутик французского модного дома Chanel

Эксперт рынка моды Корнель Суйка в беседе с РИА Новости выразил мнение, что закрытие магазина Gucci связано с перестройкой мирового рынка предметов роскоши.