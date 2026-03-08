Рейтинг@Mail.ru
Единственный в Польше магазин модного дома Gucci закрылся
16:03 08.03.2026
Единственный в Польше магазин модного дома Gucci закрылся
Единственный в Польше магазин итальянского модного дома Gucci в Польше закрылся после примерно 15 лет работы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2026
Магазин итальянского модного дома Gucci в Варшаве
Магазин итальянского модного дома Gucci в Варшаве
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Единственный в Польше магазин итальянского модного дома Gucci в Польше закрылся после примерно 15 лет работы, передает корреспондент РИА Новости.
Бутик располагался в Варшаве в доме моды Vitkac на улице Брацкая и уже прекратил деятельность: с фасада здания демонтировали вывеску бренда, а помещение магазина опустело. Бутик занимал два уровня торгового пространства и работал с момента открытия Vitkac в 2011 году.
Образцы летней одежды, сшитой из ивановской ткани, 1974 год - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Не вздумайте выбрасывать": советский "неликвид" из 70-х стал люксом
27 января, 12:39
Это был единственный фирменный салон Gucci в Польше. Продукция бренда по-прежнему доступна для покупки онлайн и через мультибрендовые магазины, однако собственная розничная точка компании в Польше больше не функционирует.
Как ожидается, освободившееся помещение в Vitkac может занять другой люксовый бренд. По неофициальным данным, на этом месте планируется открыть бутик французского модного дома Chanel.
Эксперт рынка моды Корнель Суйка в беседе с РИА Новости выразил мнение, что закрытие магазина Gucci связано с перестройкой мирового рынка предметов роскоши.
"Рынок предметов роскоши в Центральной Европе переживает период перестройки. Многие бренды оптимизируют розничную сеть и концентрируются на ключевых столицах моды и крупнейших туристических потоках", - сказал Суйка.
Бутик Cartier на Петровке в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Эксперт оценила вероятность возвращения в Россию люксовых брендов
6 марта, 16:13
 
