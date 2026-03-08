Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году - РИА Новости, 08.03.2026
02:51 08.03.2026
Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году
Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году - РИА Новости, 08.03.2026
Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году
Почти полмиллиона граждан стран Евросоюза пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2026
россия, германия, евросоюз
Россия, Германия, Евросоюз
Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году

РИА Новости: в Россию в 2025 году въехали 440 тысяч граждан ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Почти полмиллиона граждан стран Евросоюза пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, в прошлом году на территорию России всего въехали 440 тысяч граждан стран Евросоюза, из них почти 167 тысяч совершили частный визит, 158 тысяч приехали в Россию в качестве туристов.
Также 54 тысячи граждан въезжали на территорию страны как обслуживающий персонал транспортных средств, 47,3 тысячи совершили деловой визит, почти 10 тысяч граждан ЕС приезжали по работе, а 2888 человек приехали по учебе. У 957 граждан был транзитный проезд.
Кроме того, каждый четвертый приехавший в Россию из ЕС в 2025 году был гражданином Германии, 160 тысяч – граждане прибалтийских республик.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Стало известно, сколько граждан стран ЕС приезжали на заработки в Россию
6 марта, 16:57
 
РоссияГерманияЕвросоюз
 
 
