https://ria.ru/20260308/grazhdane-2079312430.html
Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году
Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году - РИА Новости, 08.03.2026
Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году
Почти полмиллиона граждан стран Евросоюза пересекли российскую границу в 2025 году, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:51:00+03:00
2026-03-08T02:51:00+03:00
2026-03-08T02:51:00+03:00
россия
германия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260306/rossija-2079073168.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, евросоюз
Россия, Германия, Евросоюз
Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году
РИА Новости: в Россию в 2025 году въехали 440 тысяч граждан ЕС